Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 13 febbraio 2020

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 13 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Milan-Juventus. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Love is all you need”: per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia, scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si è dedicato anima e corpo al lavoro, trascurando affetti e vita privata. Il soggiorno campano, inoltre, fa sì che riscopra anche le piccole gioie quotidiane, grazie all’incontro con Ida, la futura consuocera, una parrucchiera danese che non ha mai perso l’entusiasmo, nonostante il cancro al seno che l’ha colpita e la rottura dal marito fedifrago dopo 25 anni di nozze. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda lo show musicale “Skianto Sanremo”. Subito dopo, lo show musicale “Grazie dei Fiori – Fred Buscaglione”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Misfire – Bersaglio mancato”.

Su Canale 5 va in onda il film “Allied – Un’ombra nascosta”: 1942: un ufficiale alleato deve provare l’innocenza di sua moglie, una militante della Resistenza francese sospettata di essere una spia. A seguire, il film “Van Gogh – Tra il grano e il cielo”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Virus – Killer invisibili”.

Maria Rita Gagliardi