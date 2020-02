Wanda Nara, parla il padre: “È persa nella sua fama e nei suoi soldi” – VIDEO

Il padre di Wanda Nara la accusa di pensare solo alla sua fama e ai suoi soldi, ecco cosa ha detto Andres Nara

È risaputo che Wanda Nara e il padre non siano in buoni rapporti. In un’intervista rilasciata alla rivista Caras Andres Nara è tornato ad attaccare la figlia dicendo che pensa solo ai soldi.

Queste le parole del padre dell’attuale opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip: “E’ una donna persa nella sua fama e nei suoi soldi”.

La Nara non ha replicato in modo esplicito alle parole del padre, su Instagram ha però postato una sua foto sexy alla quale ha aggiunto una didascalia che a molti è sembrata una frecciatina nei confronti del padre. Questo è ciò che ha scritto: “E’ divertente fare ciò che gli altri pensavano fosse impossibile per te”.

Sara Fonte