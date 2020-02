Dramma sulla A4: 29enne travolto in autostrada muore sul colpo. Due persone rischiano di essere indagate per omicidio stradale

Dramma poco prima dell’alba sulla A4 Torino-Milano.

All’altezza di Settimo Torinese, un giovane italiano di 29 anni è morto, travolto da un’auto.

Il ragazzo stava viaggiando in direzione di Milano sulla sua 500L quando è stato coinvolto in un incidente con un’Alfa Romeo 147: il 29enne è quindi sceso dall’auto per verificare i danni (su La Stampa si ipotizza si stesse appropinquando all’Alfa per capire le condizioni del conducente) ma proprio in quel momento è stato travolto dall’auto di una ragazza di 22anni – che si trovava a transitare per quello stesso punto con la sua Wolkswagen Polo.

Sul posto sono quindi protntamente giunti i sanitari del 118 e la polizia stradale di Torino e di Novara.

GLi operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non è escluso che la conducente della Polo e il ragazzo al volante dell’Alfa (entrambi lievemente feriti e trasportati in ospedale) possano essere indagati per omicidio stradale.