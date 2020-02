Isola dei famosi 2020, cast: spuntano due nuovi nomi, ecco chi sono – VIDEO

Spuntano due nuovi nomi che potrebbero far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ecco di chi si tratta

Manca sempre meno alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Da settimane non si fa che parlare dei possibili concorrenti che faranno parte del cast della nuova edizione del reality. Stando ai rumors gli ultimi vip che hanno sostenuto i provini sono Ronn Moss e Sylvie Lubamba.

A fare il nome di Moss, noto soprattutto per aver interpretato per anni il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, è stato il settimanale Vero. La presunta partecipazione della Lubamba è stata invece annunciata dal settimanale Oggi, la showgirl in passato è divenuta nota grazie al programma di Piero Chiambretti.

Sara Fonte