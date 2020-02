Naike Rivelli celebra San Valentino in versione Laura Palmer, citando Bukowski

Così Naike Rivelli, sempre estremamente attiva su Instagram, ha deciso di celebrare San Valentino.

Una foto in cui la figlia di Ornella Muti si mostra in versione Laura Palmer, con una sostanziale differenza: se il personaggio cardine di Twin Peaks era stata ritrovata esanime in una busta di plastica, Naike Rivelli in questa occasione è quasi metaforica, facendo partire dalla sua testa un bel mazzo di rose rosse.

Ad accompagnare la foto, una citazione di Charles Bukowski, scrittore che non è ricordato certo per il suo romanticismo ma che nella frase proposta centra a pieno il problema della reciprocità in una relazione amorosa (alla faccia dell’amor ch’a nullo amato amar perdona).