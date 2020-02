Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2020: l’Acquario deve eliminare la noia, i Pesci hanno scoperto delle bugie

Venerdì 14 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

In occasione della giornata di San Valentino, dopo le ore 18:00 di oggi Paolo Fox sarà ospite alla “Vita in diretta” per parlare di amore.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Crescita positiva, per te, in questo weekend. Domenica vivrai una giornata positiva. L’Ariete vuole innamorarsi e poter vivere emozioni vere. Venere nel segno ti indica che adesso vorresti puntare più sui sentimenti e non sul lavoro. Per chi non ha l’amore bisogna capire che cosa succede. Cercare un amore potrebbe salvarti da momenti di tensione derivati da blocchi intervenuti sul lavoro;

Toro. Oggi e domani potrebbe sorgere qualche contenzioso, ma non devi temere perché sei uno dei segni dello zodiaco. Oggi è San Valentino l’amore ha bisogno di opportunità e conferme. Per chi ha il partner giusto accanto potrebbe arrivare il grande sì entro la primavera. Ti arrabbi? Forse tu hai le idee chiare ma chi ti sta attorno no;

Gemelli. Venere sta per arrivare nel tuo segno e ci resterà per molti mesi. Questa cosa ti aiuterà a frequentare gente simpatica e a metterti in gioco. Devi cercare di tenere sotto controllo le cose che ti capitano perché devi rivedere molte cose. Avrai anche molto da fare;

Cancro. Sentimenti sottotono e tu? Tu sei stato un po’ polemico. Si può uscire da questa situazione? Sicuramente sì, perché a breve Saturno opposto attenuerà i suoi effetti. Chi ha una storia part-time per ora sta meglio di chi ha una famiglia perché questi ultimi Cancro hanno vissuto dei disagi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei il protagonista di San Valentino: sei il bello dell’oroscopo e in questo momento puoi rafforzare i rapporti che vivi. Puoi superare piccoli conflitti nati recentemente nella professione, perché ti sei sentito un po’ messo da parte;

Vergine. C’è qualche bella novità in arrivo. Sei uno dei segni più forti dello zodiaco. Matrimonio, convivenza, nuove storie: tutto è possibile, con questo cielo. San Valentino bello per chi ha una storia, intrigante invece per chi è in cerca;

Bilancia. Vivi un crescendo di emozioni, anche se febbraio non è certo il mese ideale per i sentimenti. Ogni tanto metti il muso lungo e spesso dicci di sì al partner anche se vorresti dire di no. Alcune trattative si protraggono più al lungo del previsto;

Scorpione. Oggi rifletti bene sulle emozioni vere. San Valentino intrigante, ma proprio tu non sei al meglio di te stesso: si parla ancora dei problemi che hai iniziato a sentire alla fine dello scorso anno. Questo fine settimana potrai recuperare un po’.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. L’avventura è parte di te. Oggi parliamo d’amore e devo dire che tu ti annoi spesso, nei sentimenti, se l’altra persona non ti tiene sulla corda e ti dà troppe conferme. Il rapporto deve avere mordente. Pensate più al lavoro che al resto, ma se c’è stato un blocco a gennaio ora si può superare;

Capricorno. In questo weekend puoi finalmente recuperare un discorso che si era interrotto nel passato. Tu non fai mai niente a caso e ponderi tutto, anche le scelte d’amore. Stai cercando un accordo con la persona che ami. Febbraio pota qualche divergenza e qualche lontananza;

Acquario. sei particolare rispetto agli altri segni. Ti piacciono le stranezze e le strade non lineari. A breve Saturno arriverà a regolare la tua vita. Chi ha lasciato tutto in sospeso o chi ha rimandato a lungo certe cose dovrà improvvisamente occuparsi delle cose che ha procrastinato. In amore si deve essere chiari. Favoriti i progetti di coppia. La noia va eliminata e i progetti ti aiutano a non cadere nella routine;

Pesci. Domani e domenica saranno giornate importanti. Devi capire quanto gli altri tengano a te. Hai chiuso una relazione? Probabilmente sei stato tu a fermarla, perché il periodo è forte e non subisci le azioni degli altri. Si è rivelata ai tuoi occhi una bugia, una verità nascosta che ti ha svelato che una persona non era come tu pensavi. In casi come questo meglio chiudere piuttosto che andare avanti. Una bella informazione ti potrebbe arrivare in questo fine settimana.

Maria Mento