Raffaella Carrà torna in Rai con Carramba Che Sorpresa? Lo scoop – VIDEO

Dopo 25 anni Raffaella Carrà potrebbe tornare in Rai con una nuova edizione di Carramba Che Sorpresa

Raffaella Carrà torna in televisione? Stando a Blogo la nota ed amatissima cantante potrebbe tornare in Rai con Carramba Che Sorpresa dopo 25 anni.

Negli anni ’90 Carraba Che Sorpresa è stato uno dei programmi più amati e seguiti, sono in molti a pensare che se tornerà sulla Rai presentato dalla Carrà avrà sicuramente ottimi ascolti.

Sembra che siano già in fase avanzata le trattative tra la conduttrice e il direttore della Rai Stefano Coletta. Il programma dovrebbe andare in onda ad ottobre, ma al momento manca ancora l’ufficialità. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire tutti i dettagli.

Sara Fonte