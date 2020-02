Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 15 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 15 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 15 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale “Una Storia da Cantare-I cantautori a Sanremo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Sapiens- Un solo pianeta”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Non c’è due senza quattro”: uno stunt-man e un sassofonista vengono ingaggiati come sosia di due ricconi brasiliani perchè in pericolo di morte. Subito dopo, il film “I fichissimi”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Cattivissimo me 2”: il cattivissimo Gru si dedica alle sue tre figlie adottive: Margot, Edith e Agnes e alla produzione di marmellate. Viene contattato dalla Lega Anti Cattivi, per indagare sulla scomparsa di un laboratorio, in cui venivano condotte sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli esseri viventi in bestie inarrestabili. A seguire, il film d’animazione “Planet 51”.

Su La 7 va in onda il film “World Trade Center”: 11.9.2001. Due vigili del fuoco, John e Will, entrati tra i primi nel World Trade Center per portare soccorso alle vittime, rimangono intrappolati tra le macerie. In seconda serata, il film “Ogni maledetta domenica”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino – Il cartello di Sinaloa”.

Maria Rita Gagliardi