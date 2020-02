Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 14 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 14 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 14 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show comico “Panariello Conti Pieraccioni Lo Show”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “The Good Doctor”. In seconda serata, il film “San Valentino Stories”.

Su Rai 3 va in onda il film “Maldamore”: una storia di amori incrociati, di tradimenti e di riconciliazioni. Traditori e traditi, però, più che cinici e votati all’infedeltà si rivelano fragili, inadeguati ad affrontare e risolvere i problemi che la vita di coppia inevitabilmente pone. La relazione extraconiugale diventa lo specchio di questa fragilità analizzata nelle vicende di due coppie tra i trentacinque e i quarant’anni: Marco e Veronica, Paolo e Sandra. La loro vita, solo in apparenza serena, verrà sconvolta in seguito a un banale incidente. Subito dopo, il programma di approfondimento “Lessico amoroso”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sulla cronaca nera, “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Security”: Eddie Deacon e’ un ex veterano dei servizi speciali, ora impiegato come guardia di sicurezza di un centro commerciale. Durante la sua prima sera di lavoro, si ritroverà coinvolto nella protezione di una bambina, testimone di un crimine. A seguire, il film “Daylight – Trappola nel tunnel”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

Maria Rita Gagliardi