Bologna-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiquattresima giornata di Serie A, Bologna-Genoa è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Bologna-Genoa, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18. Il Bologna nel turno precedente ha espugnato l’Olimpico sconfiggendo la Roma per 2-3. Il Genoa è tornato al successo casalingo battendo il Cagliari per 1-0.

Nel Bologna ci saranno Orsolini e Barrow, in recupero dai rispettivi acciacchi fisici. Sulla trequarti Svanberg favorito su Soriano, che è in dubbio per una contusione alla coscia; il terminale offensivo sarà Palacio. Nel Genoa, Pandev e Pinamonti dovrebbero comporre il tandem offensivo, ma resta viva l’opzione Sanabria. Out Ghiglione e Romero, pronti Ankersen a destra e Soumaro al centro della difesa.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Bologna-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due squadre a Bologna in Serie A sono 44: 22 le vittorie del Bologna, 4 del Genoa e 18 i pareggi in totale. Lo scorso anno il match terminò sul punteggio di 1-1: vantaggio iniziale del Bologna con Destro e pareggio dei liguri con Lerager.