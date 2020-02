Coppia di anziani decide di togliersi la vita: lui le spara poi punta l’arma contro se stesso

Omicidio e tentato suicidio oggi a Rovigo, dove una coppia di anziani si è accordata per porre fine alla propria vita. Proprio oggi abbiamo dato notizia di un fatto simile.

Stamane a Rovigo, nel quartiere Commenda, sono stati ritrovati i corpi di due coniugi, Tino Bellinello e Renata Berto, 87 e 80 anni: lei deceduta, lui in condizioni disperate.

Nella villetta a due piani in via Gramsci al civico 45, è stata ritrovata anche una lettera, firmata da entrambi i coniugi in cui si scusavano con i familiari per il tragico gesto.

L’uomo è l’ex gestore del distributore di carburante Shell di viale Porta Adige.

Prima di spararsi con un arma legalmente detenuta, l’uomo ha sparato alla moglie per poi puntare la Beretta verso se stesso, ma senza riuscire ad uccidersi.

L’altro caso comunicato proprio oggi

Proprio oggi abbiamo dato notizia di un gesto simile avvenuto in Inghilterra, dove una coppia di coniugi sposati da 50 anni ha deciso di porre fine alla loro vita.

Ida e Geoffrey, di 90 e 89 anni, hanno tentato di uccidersi con degli antidolorifici ma sono stati salvati dall’intervento dei vicini. La donna è comunque deceduta in ospedale mentre il marito, curato e rilasciato, si è impiccato a tre mesi di distanza.