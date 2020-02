Coronavirus, turista cinene muore in Francia: è il primo decesso fuori dall’Asia – VIDEO

Un turista cinese è morto in Francia a causa del Coronavirus, si tratta del primo caso di morte in Europa

La ministra francese alla Salute, Agnes Buzyn, oggi 15 dicembre ha fatto sapere che in Francia è morta una persona a causa del Coronavirus Covid-19.

La persona deceduta era un turista cinese, era arrivato in Francia il 16 gennaio. Il 25 gennaio era stato ricoverato all’ospedale Bichat in isolamento. Le sue condizioni sono peggiorate velocemente, i medici hanno seguito tutti i protocolli ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Da quando si è diffuso il virus è la prima volta che una vittima muore fuori dall’Asia. La gente continua ad avere sempre più paura.

Sara Fonte