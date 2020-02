Gianluigi Buffon e la battuta al tifoso asiatico che fa discutere: “Hai il Corona eh?” – VIDEO

Nel post-partita della gara di Coppa Italia pareggiata contro il Milan, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon si è reso protaognista di un siparietto che – emerso nelle ultime ore – ha fatto discutere il web.

Buffon, incrociando un ragazzo asiatico (anche se i giornali parlano specificatamente di tifoso cinese), si ferma per firmargli un autografo e gli dice: “Hai il Corona eh, ti guardo eh?”. E, prima di andarsene con una pacca sulla spalla: “Ca***o sei di Wuhan?”.

E se potremmo dire che in fondo potrebbe essere solo una battuta, per certo il tono non è dei più ironici e magari la scelta di scherzare in questa maniera in un momento di reale psicosi non è delle più felici, considerando frattanto come