Lecce-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiquattresima giornata di Serie A al via con la sfida fra Lecce e Spal. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15 il Lecce ospita al Via del Mare la Spal. Nella scorsa giornata il Lecce ha espugnato il San Paolo di Napoli con un incredibile 1-3, mentre la Spal è stata sconfitta in casa dal Sassuolo.

Nel Lecce la coppia d’attacco sarà formato da Lapadula e Falco con Saponara sulla trequarti, dalla panchina Mancosu. Panchina per Calderoni: i due terzini saranno Rispoli e Donati; recuperato Gabriel, ma in porta ci sarà ancora Vigorito. Prima per Di Biagio sulla panchina della Spal. Cambio di modulo e difesa a 4 con Cionek e Reca sugli esterni; acciaccato Vicari: al centro della difesa ballottaggio fra Tomovic e Zukanovic per affiancare Bonifazi. In avanti tridente formato da Strefezza e Di Francesco ai lati di Petagna.

Le probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Falco, Lapadula.

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Tomovic, Bonifazi, Reca; Valoti, Missiroli, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco.

Lecce-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

In Serie A al Via del Mare le due squadre non si sono mai affrontate. L’unico precedente fra le due squadre nella massima serie è il match dell’andata: il Lecce si impose a Ferrara per 1-3, grazie alla doppietta di Mancosu e al gol di Calderoni; a nulla servì alla Spal il gol siglato da Di Francesco.