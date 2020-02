Muore a soli 25 anni per un malore improvviso sulla pista da ballo: lo strazio degli amici

Angelo se n’è andato a soli 25 anni a causa in un infarto che lo ha stroncato sulla pista da ballo

NAPOLI: Un malore fatale ha strappato alla vita il giovane Angelo De Rosa, 25enne di Arzano, provincia di Napoli. Il giovane stava partecipando ad un evento di balli latinoamericani giovedì sera quando all’improvviso si è accasciato sulla pista dell’Uci Cinemas a Casoria perdendo coscienza fra lo sgomento dei presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo però i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso del giovane ballerino. L’ipotesi più accreditata è che Angelo, durante la serata di ballo, sia stato stroncato da un infarto fulminante.

Sconvolta la comunità nel napoletano

Un dolore terribile per tutta la cittadina di Arzano, il piccolo centro nel napoletano dove Angelo è nato e viveva. Tutta la comunità si è stretta attorno alla povera famiglia distrutta dalla perdita del giovane figlio. Anche Frattamaggiore è stata colpita dalla terribile vicenda: Angelo aveva frequentato lì il liceo Durante.

I post di cordoglio su Facebook: “Continua a ballare lassù”



Angelo amava follemente il ballo, in particolare quello sudamericano. Frequentava infatti la Dynamique Ballet Studio, una scuola di ballo presente ad Arzano, dove ha stretto numerose amicizie. Fra queste quelle con una ragazza che ha scritto un post davvero toccante sulla tragedia:“Mi colpisti per il tuo meraviglioso sorriso, per la tua simpatia, per il tuo essere molto affettuoso e dolce. Eri un ragazzo bello come il sole, intelligente, sempre sorridente, amante della vita e del ballo, la tua più grande passione che condividevamo ed è questo che ci univa ancora di più. Mi manchi già da morire. Ti porterò sempre nel mio cuore, Angiole’. Tu intanto continua a ballare lassù e quando puoi vienimi a trovare in sogno che ti aspetto, eh, mi raccomando”. I post di cordoglio sono stati numerosissimi. Angelo era infatti un ragazzo molto apprezzato dalla comunità di giovani del suo paese e della scuola di ballo a cui era iscritto. Un altro amico sul social ha pubblicato un toccante video mentre, commosso, suona al pianoforte la canzone “Tu boca”, di Antonio Josè, dedicata ad Angelo:“Da lassù spero tu la sentirai – ha scritto– la tua canzone preferita, quella che ballavi e che cantavamo come due cretini in macchina. Riposa in pace, amico mio”.

Leggi anche -> Tragedia in pizzeria: un ragazzino di 13 anni muore dopo aver accusato un malore

Leggi anche -> Malore mentre è in classe, inutili i soccorsi. 17enne stroncato da un arresto cardiaco

Leggi anche -> Roberta si tuffa in mare e muore per un malore di fronte agli amici: tragedia all’Elba