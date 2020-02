Manifestazione M5S anti-vitalizi: in piazza slogan sull’onestà e attacchi ad Italia Viva

Il Movimento 5 stelle è sceso in piazza per protestare contro i ricorsi fatti contro i tagli sui vitalizi

Tornano nelle piazze i militanti grillini, e lo fanno al grido di “Onestà, onestà”. Si è svolta oggi la manifestazione in Piazza Santi Apostoli per protestare contro i ricorsi che sono stati fatti contro i tagli sui vitalizi proposti dal Movimento. Secondo gli organizzatori sarebbero giunte da tutta Italia almeno 4mila persone, ognuno con vari slogan “contro la vecchia politica che sta cercando di riprendersi i privilegi”.

Il governo per i grillini durerà fino al 2023

La manifestazione arriva in un momento particolarmente caldo per il governo, scosso dalle fondamenta dal dibattito sull’approvazione della riforma Bonafede sulla prescrizione. I grillini non hanno lesionato le critiche nei confronti di Italia Viva. Fra i cartelloni esposti durante la manifestazione uno in particolare recitava:” M5s stelle è con Bonafede, Italia Viva con malafede”. Riguardo la diserzione del partito di Renzi a dire la sua è intervenuto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico: “È inaccettabile l’attacco frontale quotidiano al nostro capo delegazione, al nostro ministro della Giustizia, che in Cdm ha portato una riforma del processo che accelererà veramente il processo penale”. Sulla tenuta di governo, invece, Patuanelli punzecchia Renzi&Co: “Stiamo lavorando assieme per dare risposte ai cittadini, abbiamo responsabilmente fatto un governo assieme, dobbiamo portarlo avanti fino al 2023 cercando di creare le condizioni per parlare delle cose e non soltanto di piccole beghe”. In un post facebook Vito Crimi ha scritto: “Oggi è il giorno in cui da una piazza facciamo sentire la nostra voce, tutti insieme, a coloro che stanno cercando di riprendersi il vitalizio, quel vergognoso privilegio che con fatica eravamo riusciti a cancellare. Pensare che quel passato possa tornare, fa ribrezzo“.



La risposta degli ex parlamentari che hanno fatto il ricorso

La risposta degli ex parlamentari fautori del ricorso contro i tagli dei vitalizi non si è fatta attendere. Hanno infatti annunciato che intraprenderanno una battaglia invocando “la forza del diritto contro il diritto della forza”. Ad attaccare la manifestazione del Movimento è Antonello Falomi, presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, che in conferenza stampa ha dichiarato “È la prima volta che si organizza una manifestazione per impedire a dei giudici di emettere una sentenza oppure per tentare di condizionarli, intimidirli, minacciarli”. Falomi ha parlato di “vergognosa gogna mediatica a cui sono stati sottoposti alcuni giudici di quella Commissione, a partire dal senatore Caliendo”.

