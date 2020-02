Noto cantante country trovato morto in casa: era coinvolto in una vicenda di abuso su minori

Il cantante country Daniel Lee Martin è morto nel bel mezzo di un processo a suo carico per abuso su minori

FLORIDA: E’ stato trovato morto in casa sua il cantante country Daniel Lee Martin, 54 anni. La polizia ha rinvenuto il suo cadavere una volta giunta nella sua casa in Florida. La prima ipotesi è quella di suicidio: il cantante era stato accusato di aver commesso molteplici abusi sessuali su minori.

Martin si è suicidato per le accuse di molestie sessuali?

Le condanne a carico di Martin erano molteplici. Fra queste tre denunce per sfruttamento sessuale di minori ed altre tre per molestie sessuali aggravate. A suo carico gravava anche l’accusa di adescamento di minore con il fine di commettere violenza sessuale. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Pasco (una contea dello Stato della Florida negli Stati Uniti d’America) ha dichiarato che recentemente Martin non aveva risposto ai vari tentativi di contatto che lo sceriffo della contea provava ad avere con lui. Il corpo speciale della SWAT era stato chiamato a collaborare, in quanto si temeva per la saluta mentale di Martin, che aveva già minacciato di danneggiare sé stesso o altre persone. Il cantante era stato arrestato il 27 gennaio con una prima accusa di esibizionismo sessuale nei confronti di una ragazza, per poi essere rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di $ 15.000. Il mese prossimo sarebbe dovuto essere processato per i diversi capi di accusa di abuso sessuale aggravato su minori.

Molto probabilmente Martin, diventato famoso nel 1997, non ha retto il peso delle pesanti accuse gravanti a suo carico. Il cantante era stato anche sposato con Julie McQueen ( che aveva partecipato al programma Till Death Do Us Part).

