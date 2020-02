Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2020: l’Ariete recupera in amore, il Toro è agitato da Luna e Urano

Sabato 15 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana importante per l’amore e per il recupero di un sentimento. Quando non sei innamorato pensi di tenere a bada il tuo cuore, ma quando ti innamori davvero diventi ostaggio di quello che provi. Tensioni lavorative: i tuoi progetti, le tue proposte sono ancora in costruzione;

Toro. Oggi dovrai dedicare un po’ di tempo a te stesso perché in questo periodo ti sei agitato. il 2020 è un anno importante e se ti arrivano delle belle conferme non è soltanto merito del destino: Giove Saturno, e tra poco anche Marte, sono in aspetto positivo e indicano che devi programmare un evento entro la fine dell’anno. Luna e Urano sono in opposizione e questo ti agita e ti mette fretta. Stai cambiando vita e vorresti che lo facesse anche chi ti sta attorno;

Gemelli. oggi e domani puoi siglare degli accordi “preventivi” per avere poi qualcosa in più a partire da primavera. Diciamo che stai riorganizzando la tua vita secondo quello che il 2019 ti ha tolto. È per questo che ultimamente sei stanco. Saturno arriverà a salvarti da aprile e ancor più da dicembre: i tuoi progetti vinceranno, ma è normale che tu per ora sia nervoso;

Cancro. Fine settimana particolare. ti consiglio ancora di vivere alla giornata. Le cose non sono facilitate. Marzo sarà un mese molto più forte. allora a cosa servono queste 48 ore di sabato e domenica? A ritrovare il senso della famiglia e dell’amore. Le piccole tensioni, che magari ti sei tenuto dentro, ti hanno portato qualche dubbio. Hai avuto disturbi fisici? Occhio allo stomaco.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sabato un po’ agitato, questo. Venere è favorevole, eppure la dissonanza della Luna ti toglie qualcosa. l’amore non è facile da gestire ma non ti conviene sollevare polemiche-. Aspetta domenica e mantieni la calma. Da primavera preparati a un cambiamento a cui il destino ti chiama sul lavoro;

Vergine. Il 2020 finalmente ti premia per i progetti che hai imbastito negli anni addietro, e possono essere sia progetti d’amore sia di lavoro. Questi cielo ti permette di avere qualcosa in più. Attenzione perché chi vive una storia deboluccia potrebbe cercare il conforto di una terza persona. Chi invece non ha una storia deve abbandonare le reticenze. Sono ore buone per le relazioni;

Bilancia. Oggi devi vivere le passioni accantonando le polemiche. non c’è stabilità in amore, ultimamente, e non puoi accontentare il partner promettendo cose che non ti vanno. Hai cercato un equilibrio che a gennaio non hai trovato. Il mese di febbraio è un po’ migliore e ti aiuta nei rapporti con Capricorno e Ariete. Qualche indecisione nei rapporti con il segno del Cancro;

Scorpione. Settimana pesante a livello fisico. Non ti sforzare troppo. già da giorno 16 ci sono delle buone novità e la prossima settimana ti libererai di un peso. Quando ti senti privato delle tue emozioni o quando vuoi difenderti da qualcosa che non capisci sei solito diventare aggressivo. Ti do lo stesso consiglio che ho dato al Cancro: vivi un po’ più alla giornata.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ore interessanti per te, quindi se hai per le mani un progetto- anche ideato da poco- devi cercare di buttarlo nella mischia. Le persone del segno, in genere, sono ottimiste per natura. A gennaio sei stato teso nei rapporti con gli altri, ma ora puoi recuperare, soprattutto se ti sei circondato di persone che non sono all’altezza. Hai chiuso una storia l’anno scorso? È stato un anno importante il 2019, e negli anni buoni ci si libera di pesi. non tutte le separazioni sono cattive. È un anno buono quando tu decidi ci sei e cosa vuoi fare;

Capricorno. A metà di questa settimana hai vissuto una battuta d’arresto a livello fisico, ma oggi e domani potrai recuperare. Il consiglio che ti do è di parlare chiaro, in queste 48 ore, nei sentimenti. Febbraio non porta grandi emozioni e piuttosto devi iniziare a pensare a progetti di lavoro utili per il futuro. Le cose che fai ora devono farti agguantare la serenità. Ricorda che le cose possono arrivare ma devi essere tu, in prima persona, a volerle;

Acquario. Ti servono conferme, anche se pensi sempre di poter risolvere le cose. Tu vuoi agire sempre solo e non ti piace doverti mettere nelle mani degli altri, anche se attorno hai gente che vale. Vuoi essere autosufficiente? Lo sai che in amore non si può. Il consiglio è quello di seguire le emozioni che senti e il cambiamento che emerge da dentro di te . Saturno ti costringerà, ad aprile, a fare delle scelte che non avresti mai creduto possibili;

Pesci. Sei forte e puoi renderti conto, in tempo, che una persona non è quella giusta per te. La giornata di domenica potrebbe portarti dei conflitti. Oggi arrivano energie positive e potresti rivalutare un amore del passato. Stai solo con le persone giuste: ti seguiranno in un cammino che si protrarrà anche nei prossimi anni.

