Sensitiva afferma: Maddie è viva, si trova in Germania e studia per diventare attrice

Una sensitiva afferma di aver individuato la posizione di Madeleine McCann dopo aver affermato in modo sensazionale che la bambina (ormai ragazza) scomparsa si trova in Germania.

Maddie è scomparsa dall’appartamento per le vacanze della sua famiglia a Praia da Luz, in Portogallo, la sera del 3 maggio 2007, dando il via a una caccia poliziesca ad ampio raggio che dura ancora oggi.

La sensitiva Fia Johansson – che come riportato dal Daily Star ha lavorato con le forze dell’ordine statunitensi in casi di persone scomparse – ha affermato che la ragazza è viva e vegeta a Colonia, in Germania.

Fia ora crede che Madeleine sia da qualche parte nel nord-ovest: “Ho scoperto che si trova a nord-ovest di Colonia. Vive in una casa bella. Ha una famiglia che può permettersi qualsiasi cosa. Apparentemente anche il suo nome è stato cambiato in Melanie, e ha i capelli biondi chiari”.



La vicenda della bambina scomparsa

Madeleine è stata presumibilmente rapita da un trafficante di bambini tedesco che secondo la teoria di Fia, da allora è stato imprigionato.



Fia crede che due anni dopo essere stata presa, sia stata aiutata da una donna della banda criminale che ha avuto pietà di lei e l’ha aiutata a fuggire.

“Ha una famiglia adorabile, è una specie di famiglia religiosa di sani principi. Danno a Madeleine quasi tutto ciò che può desiderare, ma hanno regole ferree.”

Dice che i nuovi genitori di Maddie, che hanno un cognome tedesco comune e un’altra figlia adottiva, hanno 70 e 80 anni.

La sensitiva ha anche affermato come Madeleine stia studiando per diventare un’attrice: “Sta andando in qualche agenzia, sembra che stia lavorando con un’agenzia di talenti e debba viaggiare. Va due volte a settimana, sembra che si stia preparando per qualcosa. Potrebbe essere una lezione di recitazione. E’ un agenzia non alla portata di tutti. ”

A maggio, un portavoce della campagna ufficiale Find Madeleine su Facebook ha annunciato che i suoi genitori Kate e Gerry “non credono nei medium o nei sensitivi” . La dichiarazione ha aggiunto: “Hanno completa fiducia in Scotland Yard”.

