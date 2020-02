Bugo spopola in TV e Morgan accusa su Facebook: “L’ho presa in cu*o”

Bugo spopola sul web e in tv (e chi avrebbe detto che sarebbe giunto il momento di un cantante incapace di entrare nel giro giusto?) e Morgan risponde sui social.

Attraverso un file audio pubblicato sul proprio profilo Facebook, il leader dei Bluvertigo è tornato sul litigio avvenuto sul palco dell’Ariston

Riassumendo le sue parole, Morgan non si ritiene inaffidabile (come pensato da parecchie persone che hanno seguito la querelle) e anzi accusa di essere stato sfruttato da Bugo: “Bugo e la Mescal mi sfruttano per salire su quel palco dell’Ariston, ma quando ci selezionano mi trattano peggio di un cane. Niente viene mantenuto da loro. Io mi lamento, cerco di parlare con Bugo. Non ottengo nulla. Loro sono determinatissimi, una squadra di sciacalli che vuole togliersi di mezzo Morgan dai cogl*oni e per farlo fanno di tutto”.

E se non ritiene che quanto cantato sul palco – un vero e proprio dissing – possa essere ritenuto offensivo (avendo usato “parole gentili, ironiche, non volgari, non violente”), la conclusione è tutt’altro che violenta: “Io l’ho presa in cu*o da un Bugo”.