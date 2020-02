Cagliari-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiquattresima giornata di Serie A, il Cagliari ospita il Napoli di Gennaro Gattuso. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Cagliari e Napoli si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Cagliari ha perso 1-0 a Marassi contro il Genoa, mentre il Napoli ha subito una pesante sconfitta interna dal Lecce per 1-3.

Nel Cagliari out per squalifica Nainggolan: occasione per Pereiro alle spalle di Joao Pedro e Simeone. In difesa Walukiewicz al centro della difesa con Pisacane dirottato a destra, viste le non perfette condizioni di Cacciatore e Faragò. Nel Napoli qualche acciacco per Insigne, che potrebbe anche essere sostituito da uno fra Politano o Lozano. Out Milik per un problema fisico: al centro dell’attacco ci sarà Mertens. In difesa out Koulibaly, al centro ci saranno Manolas e Maksimovic. Out anche Lozano e Allan.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Ventiquattresima giornata di Serie A, il Cagliari ospita il Napoli: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Cagliari-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Cagliari in Serie A le due squadre si sono affrontate 33 volte: bilancio in perfetta parità con 9 vittorie a testa e 15 pareggi. Lo scorso anno il Napoli si impose per 0-1 al 90esimo grazie a una rete messa a segno da Milik.