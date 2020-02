Chi è Patrizia Rossetti, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Patrizia Rossetti, concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Patrizia Rossetti è ufficialmente una concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sullo storico volto di Rete 4.

Patrizia Rossetti è nata a Montaione, provincia di Firenze, il 19 marzo 1958. Dopo una breve esperienza come conduttrice del telegiornale di Antenna 5 (emittente televisiva locale della Toscana), esordisce sulla televisione nazionale nel 1981, vincendo il concorso “Una valletta per Sanremo”, all’interno della trasmissione “Domenica In” che le permette di presentare il “Festival di Sanremo 1982”, insieme a Claudio Cecchetto. Nello stesso anno, conduce, sempre sulle reti Rai, il programma di annunci “Prossimamente – Programmi per sette sere” ed i programmi musicali “Festival di Castrocaro” e “Festival di Pesaro”, entrambi trasmessi da Rai 1. Sempre in quell’anno, conduce, assieme a Memo Remigi, anche la kermesse “Miss Italia”, allora trasmessa su Canale 5. Nel 1983, debutta su Rete 4 (all’epoca di proprietà della Mondadori e non ancora facente parte del gruppo Fininvest) come valletta del quiz “Un milione al secondo”, condotto da Pippo Baudo.

Dalla stagione 1984/1985, sempre su Rete 4, presenta “Campo aperto”, un programma di agricoltura ed ecologia sulla falsariga di “Linea Verde”. Conduce la trasmissione anche nella stagione successiva. Sempre su Rete 4, nella stagione 1987/1988, ricopre il ruolo di inviata per il quiz pomeridiano “C’est la vie”, condotto da Umberto Smaila. Nel 1987, lavora anche ad Italia 1 dove affianca Paolo Villaggio nel varietà di prima serata “Che piacere averti qui”, sempre nello stesso canale presenta alcuni programmi sportivi come “A tutto campo” e “Calcio d’estate”. Nella primavera 1988, passa brevemente a TeleCapodistria, dove presenta “Donna Kopertina”, un programma sportivo al femminile.

La grande popolarità arriva nell’autunno 1988 quando, tornata a Rete 4, inizia a condurre il programma quotidiano “Buon pomeriggio”, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì, dedicata alle soap opera e alle telenovelas trasmesse dal canale in quegli anni che occupava tutta la fascia pomeridiana dell’emittente, che presenta con successo fino al 1993, conducendone anche gli spin-off “Buon pomeriggio serata speciale” e “Buon pomeriggio Festival”. Nel 1992, interpreta il personaggio di Suor Sorriso, nella seconda stagione de “La donna del mistero” con Luisa Kuliok e Jorge Martínez, trasmessa sempre da Rete 4 in prima serata. Sempre nel 1992, conduce sulla stessa rete, durante la stagione estiva, anche il varietà di prima serata “Bellezze al bagno”, in coppia con Giorgio Mastrota. Dall’agosto 1992, oltre “Buon pomeriggio”, presenta anche il varietà-contenitore di mezzogiorno “A casa nostra”, anche questo condotto in coppia con Mastrota ed anch’esso incentrato, come “Buon pomeriggio”, sulle soap opera e le telenovelas trasmesse da Rete 4 in quel periodo. Di quest’ultima trasmissione conduce anche gli spin off “Domenica a casa nostra”, “Vacanze di Natale a casa nostra” e “Domenica a casa nostra – La crociera dell’amore”. Nell’autunno 1993, i programmi “Buon Pomeriggio” e “A casa nostra” vengono fusi nel programma “Buona giornata”, da lei condotto dal settembre 1993 al luglio 1996. La trasmissione, anch’essa in onda dal lunedì al venerdì, occupa tutto il day-time di Rete 4: inizia intorno alle 7 del mattino e si conclude alle 18:55, con il solo intermezzo delle due edizioni diurne del TG4. Grazie a tutti questi programmi, Patrizia Rossetti è stata, per tutta la prima metà degli anni novanta, il volto-simbolo del terzo canale televisivo del gruppo Mediaset (allora chiamato ancora Fininvest), all’epoca diretto da Michele Franceschelli e rivolto al pubblico femminile delle casalinghe; la Rossetti infatti appariva in video per più di 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno.

Biografia e curiosità su Patrizia Rossetti

A partire dall’autunno del 1996 in seguito al cambio di linea editoriale di Rete 4 voluto da Vittorio Giovanelli (nominato direttore di rete pochi mesi prima), la presenza in video della Rossetti è repentinamente e drasticamente diminuita fin quasi ad annullarsi del tutto, limitandosi ad apparire come conduttrice delle televendite trasmesse sulle reti Mediaset e di alcune trasmissioni minori. Dal 1996 al 1998 conduce “Casa per casa”, una rubrica settimanale dedicata al mondo della casa, in onda su Rete 4 il sabato mattina. Nel 1997 conduce su Rete 4 lo speciale “Buon compleanno Sentieri”, trasmissione dedicata ai 60 anni di vita della soap opera statunitense “Sentieri” e recita nei film TV “Oltre il destino” e “Passerà il freddo” di Daniele Sangiorgi, entrambi in onda su Rete 4 nel pomeriggio domenicale. Nel 1998, recita, inoltre, in un piccolo ruolo in un episodio della fiction “La dottoressa Giò”, sempre trasmesso su Rete 4. Nella stagione 1997-1998, approda su Italia 7 dove conduce il varietà “Fantastica”. Nella stagione successiva, su Rete 4, presenta “Sabato 4”, contenitore settimanale di attualità e gossip, trasmesso il sabato mattina. Da febbraio 2001, ha condotto, per brevi periodi ed alternata ad altre conduttrici, il programma di medicina “Vivere meglio”, in onda sempre su Rete 4 nella fascia mattutina, accanto al professor Fabrizio Trecca.

Nella primavera 2005, ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del reality show “La fattoria”, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, classificandosi terza con il 10% dei voti. Dal 2011 torna in TV come conduttrice di 3 Channel, e nella stagione 2012-2013 presenta due programmi di carattere culinario: “Pane amore & fantasia…” e “Colto e mangiato”. Nell’autunno 2018, partecipa come concorrente, in coppia con Maria Teresa Ruta, con cui forma la squadra de Le signore della TV, all’adventure-game di Rai 2 “Pechino Express”, risultando vincitrice dell’edizione. Alla carriera televisiva, affianca quella teatrale e quella, seppur di breve durata, musicale.

Maria Rita Gagliardi