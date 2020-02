La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 17/02/2020 al 23/02/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Cancro, Bilancia e Sagittario

Cancro. Stelle conflittuali in amore, specialmente nella giornata di mercoledì. cosa c’è che non va? Forse lavori troppo e quando torni dalla persona amata non sei così disponibile nei suoi confronti. Sei stanco e alcuni nati del segno vorrebbero anche stare da soli, su un’isola lontana. sul lavoro tutto quello che decidi ora potrebbe rivelarsi sbagliato o non avere riscontri immediati: meglio aspettare e utilizzare la settimana per pensare. La fortuna consiglia di non azzardare, soprattutto a metà settimana;

Bilancia. Sul lavoro non sono in discussione le tue capacità o le tue possibilità: il problema è la tua forza fisica, che scarseggia. Ti sei stancato molto nel tentativo di portare avanti tante cose. Mercoledì piccoli dubbi da fugare. In amore, i nodi arrivano al pettine . Ti sei veramente stancato di dover accontentare le richieste degli altri e potrai essere perentorio con una persona molto insistente. Sei insofferente perché le storie conflittuali pesano e almeno fino a venerdì dovrai stare attento. La settimana non è ottimale per portare avanti scelte poco prudenti;

Sagittario. Sei critico e sfuggente nonostante la positività di Venere. Devi capire che cosa vuoi fare, soprattutto se una situazione riemerge dal passato o se vivi due storie contemporanee. Nuovi incontri da non sottovalutare. Domenica una delle giornate più stressanti della settimana. Lunedì e martedì partono bene per il lavoro, dopo verrai colto da delle tensioni. Giovedì qualcosa può non funzionare, ma saprai come riprenderti. La fortuna consiglia di non azzardare.

Tre stelle per Ariete, Vergine e Capricorno

Ariete. Sei sotto pressione perché aspetti chiamate lavorative che non arrivano, oppure perché ci sono dei progetti che vanno avanti ma non come vorresti. Occhio alle tensioni che possono prendere il sopravvento verso metà settimana. Agitazione anche in amore perché forse stai avendo dei ripensamenti oppure c’è una persona che ti interessa ma che sembra non essere attenta a te. Tra martedì e giovedì forte tensione planetaria. Sabato potrebbe arrivare una buona notizia;

Vergine. Grande cielo, per te, in amore e lo sarà ancora di più a marzo. Bene le coppie forti, ma ci sono anche amori che possono nascere improvvisamente. Chi pensa che la via sia un’avventura meravigliosa da vivere con la persona giusta al proprio fianco sarà favorito. Sul lavoro senti la stanchezza fisica arrivare dopo esserti dato tanto da fare. Se devi fare una richiesta falla ma non lunedì, perché lunedì e martedì saranno giornate un po’ incolori. Sarai sotto pressione;

Capricorno. Ti sentirai non solo polemico ma anche come se qualcuno stesse cercando di attaccarti dall’esterno. Stai facendo i conti, ma questo già dall’anno scorso, con delle esigenze familiari. Sei agitato anche in amore. Puoi finalmente parlare chiaro e i rapporti migliorano, compresa la tua capacità di ascoltare. Più difficoltosi i rapporti con Cancro e Ariete. Domenica incontri piacevoli (ma solo se ti metterai in gioco). Evita mosse azzardate verso mercoledì.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Acquario e Pesci

Toro. Ti piace una persona? Vai avanti e persegui il tuo obiettivo, anche se ci sono delle difficoltà. Ci sono persone separate e che non hanno più voglia di intraprendere relazioni: si deve superare questo blocco che arriva dal passato. Venere arriverà presto nel segno e aiuterà le coppie in crisi. Per le relazioni più difficili, però, si prospetta la resa dei conti. sul piano lavorativo probabilmente è possibile rinnovare un accordo e questo già da settimane. Certo, tutto dipende sempre da come hai lavorato nel passato. Non fare passi lunedì;

Gemelli. Le cose vanno meglio, soprattutto se nel 2019 avevi qualcuno che ti dava contro sul lavoro. Possono arrivare nuove proposte per te. Attenzione all’agitazione che ti coglierà domani (lunedì): Martedì e mercoledì saranno invece le giornate migliori della settimana. Ance in amore va meglio e presto Venere sarà nel tuo spazio zodiacale. Arrivano chiamate e vittorie, e le storie che nascono ora lasceranno delle tracce nella tua vita futura;

Acquario. Il Sole lascia il tuo segno ma questo non significa che l’amore vada male: anzi. Da venerdì stelle favorevoli, e con la Luna che sarà nel segno l’amore potrà tornare protagonista. Le stelle ti donano incontri importanti e capacità di comprensione. Un incontro interessante potrebbe esserci proprio sabato. Vuoi chiudere un lavoro perché sono anni che svolgi sempre le stesse mansioni e ti sei stancato? Non fare passi azzardati e ragiona. Domenica buone intuizioni;

Pesci. La settimana è buona. C’è agitazione domani e martedì, ma sabato e domenica si recupera. Dovrai sostenere delle spese per la casa. Sul lavoro le sensazioni sono buone e addirittura chi prima ti era contro adesso potrebbe venire da te a chiedere aiuto o per assegnarti un incarico. Le storie d’amore nate nelle ultime tre settimane sono importanti. La situazione è interessante anche per chi è solo. Prudenza nei rapporti con Sagittario e Gemelli.

Cinque stelle per Leone e Scorpione

Leone. L’unica cosa che potrebbe frenarti è la solita problematica relativa alle finanze. Devi investire con prudenza. Non chiudere le porte a progetti che sarebbero importanti per la seconda parte dell’anno, anche se questo limite imposto dal denaro potrebbe pesare. Estremamente positive le relazioni con gli altri, grazie anche al favore di Venere. le persone in coppia possono vivere una bella emozione o organizzare qualcosa per domenica. I single sono in cerca. Settimana dunque interessante, con belle intuizioni nella giornata di domani (lunedì);

Scorpione. La settimana è buona per i chiarimenti d’amore. Stai vivendo una piccola crisi con il partner? Devi parlare ora. vuoi raggiungere quella concretezza che da tempo cerchi. E concretezza troverà anche la fatica che hai sentito di recente: qualche buona proposta lavorativa potrebbe arrivare già mercoledì. attenti venerdì, quando sentirete qualche piccola ansia. Domenica sarà una delle giornate migliori della settimana grazie all’aiuto che ti darà la Luna, favorevole.

Maria Mento