Elton John perde la voce, scoppia in lacrime e lascia il palco: “Non sto bene” – VIDEO

Dopo quasi due ore di concerto all’Auckland’s Mount Smart Stadiumin, in Nuova Zelanda, Elton Jhon è costretto ad interrompersi a causa di un calo di voce.

“Scusate, non sto bene, sono veramente dispiaciuto”: così – visibilmente commosso – Elton John si è congedato dal suo pubblico, che gli ha tributato una standing ovation.

Elton Jhon aveva sino a quel momento cantato 16 delle 25 canzoni previste nella scaletta.

Il baronetto ha poi spiegato tramite Twitter come gli fosse stata diagnosticata una polmonite ma nonostante ciò abbia provato a fare il massimo per offrire uno spettacolo degno di questo nome.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

— Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020