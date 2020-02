Sospettava che la moglie lo tradisse, marito si vendica “incollandole” i genitali: andrà a processo

Sarà processato per le gravi ingiurie fisiche causate alla moglie, da lui sospettata di reiterati tradimenti con uomini diversi. Per vendetta, un uomo 36enne originario del Kenya le ha sparso della colla sui genitali

La giustizia farà il suo corso e deciderà sul reato compiuto da Dennis Mumo, un uomo di 36 anni originario del Kenya. L’uomo provava una forte gelosia nei confronti della moglie, tanto da arrivare a convincersi che la donna la tradisse con ben 4 uomini diversi e che li ospitasse nella loro casa quando lui si recava a lavoro.

I sospetti di Dennis Mumo erano alimentati dalle conversazioni che la donna intratteneva in chat, sui social. Così, per vendicarsi di questi tradimenti (pare che la moglie inviasse sue foto intime ai suoi interlocutori) l’uomo ha comprato una potente colla e l’ha usata per cospargere i genitali della moglie. La donna ha riportato delle brutte ustioni ed è stata medicata in ospedale. Il Daily Mail ci fa un resoconto di questa brutta storia.

Alla Polizia che l’ha arrestato Dennis Mumo avrebbe detto di essersi comportato così per difendere il suo matrimonio e fare in modo che la moglie gli restasse fedele. Ora il 36enne andrà a processo.

Per quanto riguarda la vittima, la donna è stata pesantemente ustionata dalla colla. Il folle gesto compiuto dal 36enne non solo le ha lasciato delle ferite che guariranno soltanto alla lunga ma probabilmente l’ha anche resa sterile.

