Frecciarossa deragliato a Lodi, automobilista si distrae per guardare le carrozze: morta una ragazza

Il Frecciarossa deragliato a Lodi dieci giorni fa ha indirettamente mietuto una terza vittima. Le carrozze incidentate- che oggi saranno rimosse- hanno attirato l’attenzione di un automobilista: la sua distrazione è costata la vita a una ragazza

La distrazione potrebbe essere la causa scatenante dell’incidente mortale che si è verificato nel lodigiano nella notte del 15 febbraio 2020. Un Suv ha avuto un incidente autonomo nei pressi di una piazzola di sosta, si è ribaltato e ha successivamente preso fuoco. È successo, intorno alle ore 04:30 del mattino, nel tratto di Autostrada del Sole che è compreso tra Casalpusterlengo e Lodi.

Da quel punto si vedono (ma ancora per poco, visto che oggi sono iniziate le operazioni di rimozione) le carrozze distrutte del Frecciarossa che il 6 febbraio è deragliato, uccidendo i due macchinisti e ferendo 31 passeggeri. A bordo del Suv c’erano due ragazzi e due ragazze, tutti e quattro di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Il ragazzo che guidava la vettura, secondo quanto riporta Il Giornale, avrebbe provato a vedere i rottami del treno, deconcentrandosi sulla guida e causando così il sinistro. Una delle ragazze che si trovava a bordo della vettura è morta.

Incidente stradale mortale nel lodigiano, forse le carrozze del Frecciarossa deragliato hanno distratto il conducente

Una ragazza di 21 anni è morta, un’altra di 26 anni è rimasta gravemente ferita e altri due ragazzi di 25 e 20 anni sono feriti ma non rischiano la vita. È questo il tragico bilancio di un incidente mortale che è avvenuto la scorsa notte in autostrada, nel lodigiano. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda e le prime testimonianze rilasciate in maniera confusa dai due ragazzi, pare che uno dei due (e cioè quello che si trovava alla guida del Suv incidentato che trasportava i quattro giovani) abbia cercato di rintracciare con lo sguardo le carrozze del Frecciarossa deragliato lo scorso 6 febbraio, fino a oggi ancora ferme sui binari.

Questo potrebbe significare che il giovane potrebbe aver perso il controllo della vettura per questo motivo. Il Suv, un Nissan Juke, è andato a impattare all’altezza di Villanova del Sillaro, proprio nel tratto autostradale in cui si trova una piazzola di sosta. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Quando i soccorritori sono arrivati hanno riscontrato il decesso della ragazza, una 21enne originaria di Santo Domingo ma residente a Parma. L’amica 26enne è stata trasportata con l’elisoccorso all’Ospedale San Gerardo di Monza. i due ragazzi sono invece ricoverati presso l’Ospedale di Lodi.

Adesso si dovrà fare chiarezza sulla dinamica del sinistro e accertare i fatti, cercando di capire se veramente si sia trattata di una distrazione rivelatasi fatale.

Incidente stradale mortale nel lodigiano, parla il Prefetto

I tragici fatti legati al deragliamento del Frecciarossa hanno scatenato una curiosità malsana, così come troppo spesso succede in casi di tragedie similari. Non di rado capita che si inizi anche a praticare un turismo del macabro per il piacere di poter dire di essere stati in un luogo specifico o di aver fatto delle foto.

Del fatto ci siano troppi curiosi intorno alle vetture del treno incidentato, e specialmente su quel tratto di autostrada, è convinto anche Marcello Cardona (Prefetto di Lodi). “Il problema è reale e la polizia stradale sta cercando di gestirlo al meglio”, ha detto il Prefetto. Per poi concludere con un “Siamo sicuri del fatto che se ne occuperà con più pattuglie al giorno”.

