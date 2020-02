Tragedia nel mondo Disney: a 15 anni trovata morta Nikita Pearl

La stella disney Nikita Pearl è deceduta a soli 15 anni in ospedale

Il mondo Disney è stato colpito da una terribile tragedia. Sabato è deceduta a soli 15 anni l’attrice Nikita Pearl Waligwa. La giovane attrice aveva recitato nel film Queen of Katwe, il film che racconta la vita di Phiona Mutesi, una ragazza ugandese che vive in una baraccopoli di Katwe, che dopo aver imparato a giocare in modo brillante a scacchi riceve l’importante titolo scacchistico candidato maestro FIDE femminile per aver vinto alle Olimpiadi degli scacchi. Nikita è venuta a mancare prematuramente a causa di un tumore al cervello molto aggressivo.

Nikita era in attesa di un altro intervento chirurgico

La giovane nikita era in attesa di ricevere un altro intervento chirurgico per asportare la massa tumorale che, purtroppo, si ricreava in maniera ricorrente. Il tumore le era stato diagnosticato nel 2016. L ‘ospedale nel quale Nikita si curava, però, non aveva le attrezzature necessarie nonostante la regista Mira Nair avesse fatto una donazione per finanziare il suo trattamento sanitario in India. Dopo un primo intervento chirurgico, avvenuto nel 2016, la Pearl si era sottoposta a radioterapia fino a luglio 2017, quando le era stato detto che era oramai ufficialmente libera da quel male. Le cose, però, non sono andate come previsto, e l‘anno scorso le è stato diagnosticato nuovamente un tumore.

Nikita stava frequentando la Gayaza High School mentre portava avanti la sua carriera da giovane attrice. Era diventata famosa per la frase “Negli scacchi, il più piccolo è diventato il più grande”, un aforisma che, sicuramente, si adatta al grande coraggio che Nikita ha dimostrato in questi ultimi mesi della sua vita.