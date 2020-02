Omicidio-suicidio, due persone trovate morte nel Genovesato: sono un uomo e una donna

Un uomo e una donna, entrambi anziani, sono stati ritrovati morti a Genova, in Val Bisagno. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: si pensa che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio

Ipotesi omicidio-suicidio nel quartiere genovese della Molassana. Un uomo anziano avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe suicidato gettandosi da una finestra. Sul caso indagano i Carabinieri.

Omicidio-suicidio a Genova, un uomo di 80 anni che soffriva di depressione avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe suicidato

Quando i soccorritori sono giunti in Via Piacenza (Genova), hanno trovato in strada il cadavere di un uomo. Si tratta di un signore di circa 80 anni che sarebbe deceduto dopo essere precipitato da una delle finestre della sua abitazione. Nell’appartamento in cui abitava è stato trovato il corpo privo di vita della moglie.

La donna è morta dopo essere stata colpita con una mazzetta da muratore. L’ipotesi più accredita è quella dell’omicidio-suicidio: l’uomo- che soffriva di depressione (secondo quanto confermato dai vicini di casa)- avrebbe ucciso la consorte e poi si sarebbe tolto la vita.

Maria Mento