Cotto e Mangiato, ricetta 17 Febbraio: risotto carciofi e salsiccia

Una nuova settimana culinaria si è aperta a Cotto e Mangiato, rubrica di Studio Aperto. Oggi impariamo a fare una ricetta DOC: risotto carciofi e salsiccia.

La ricetta risotto carciofi e salsiccia

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

200 grammi di salsiccia

3 carciofi

Brodo vegetale

300 grammi di riso

50 grammi di formaggio

50 grammi di Zola

Preparazione

Mettere a secco in una pentola della salsiccia senza intestini, dunque tagliare a tocchetti due carciofi e far cuocere insieme. Mettere a tostare ora il riso, allungando di tanto in tanto con del brodo vegetale e lasciare cuocere per bene.

Nel frattempo tagliare alla juliene l’altro carciofo e friggerlo. A cottura quasi ultimata del riso aggiungere il formaggio grattugiato e la Zola. Poi aggiungere con un po’ del brodo vegetale per rendere tutto più cremoso. Impiattare e decorare con il carciofo fritto per dare croccantezza al piatto.