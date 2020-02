Ritrova in Finlandia l’anello del marito defunto. L’aveva perso tanti anni fa negli USA

Quando le è stata data la notizia ha pianto di felicità.

Una donna ha ritrovato l’anello del suo defunto marito in un posto lontanissimo dal luogo in cui l’ha perduto. L’anello è stato infatti scoperto in una foresta in Finlandia, 47 anni dopo lo smarrimento, avvenuto negli Stati Uniti.

Debra McKenna, 63 anni, ricevette l’anello dall’allora fidanzato Shawn nel 1973. All’epoca Debra si trovava al liceo e stava per andare all’università.

Qualche tempo dopo, la giovane Debra ha dimenticato l’anello nel bagno di un grande magazzino a Portland, nel Maine, dopo esserselo tolto per lavarsi le mani.

La coppia si è successivamente sposata. Debra e Shawn sono rimasti insieme per 40 anni, fino alla morte dell’uomo, sopraggiunta nel 2017.

A gennaio, un uomo che utilizzava un metal detector in un parco di Kaarina, in Finlandia, ha trovato un anello sepolto sotto il terreno.

Marrko Sarinen in genere trova solo tappi di bottiglia, come ha raccontato lui stesso al Daily Star Online. Ecco perchè la scoperta di un anello con la scritta “Morse High School” lo ha sorpreso non poco.

“E’ un suo messaggio, mi sta dicendo di farmi forza”

Il signor Sarinen ha subito contattato l’associazione degli ex studenti della scuola che ha identificato l’ex studente Shawn McKenna come il proprietario dell’anello: l’incisione con le iniziali “SM” e la data di laurea del 1973 non lasciavano alcun dubbio.

Debra è scoppiata in lacrime quando ha ricevuto l’anello la scorsa settimana (le è stato inviato per posta, ndr).

“Ci sono brave persone al mondo e ne servirebbero di più”, ha affermato la donna, che si è poi detta “sconcertata” dal fatto che l’anello di suo marito fosse finito in una foresta finlandese. Shawn ha trascorso un po ‘di tempo in Finlandia nei primi anni ’90 per lavoro, ma non si è mai recato nei pressi di Kaarina.

Debra crede che la riapparizione improvvisa dell’anello sia un messaggio del suo defunto marito, morto nel 2017 a causa di un tumore: “Mi sta dicendo di farmi forza e andare avanti”.