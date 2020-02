Milan-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La ventiquattresima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Milan e Torino. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Milan-Torino è il match che chiuderà questa sera il programma della ventiquattresima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. Il Milan nel turno precedente ha perso il derby contro l’Inter, mentre il Torino è stato sconfitto in casa per 1-3 dalla Sampdoria.

Squalificato Conti nel Milan, sarà Calabria a giocare a destra. Al centro della difesa Kjaer e Romagnoli. Sulla trequarti Chalanoglu a sostegno di Ibrahimovic. Nel Torino è squalificato Izzo: al centro della difesa ci saranno Bremer, Nkoulou e Lyanco. In avanti Berenguer e Verdi a supporto di Belotti; ballottaggio Lukic-Meitè a centrocampo.

Probabili formazioni:

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessiè, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Milan-Torino chiude il programma della ventiquattresima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Milan-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Milano i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 73: 42 le vittorie del Milan, 11 del Torino e 20 i pareggi in totale. Lo scorso anno il match terminò in parità sul punteggio di 0-0.