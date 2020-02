Omicidio a Porto Sant’Elpidio, uomo di 30 anni trovato morto nelle campagne: si indaga

Il corpo privo di vita di un giovane uomo di 30 anni è stato ritrovato nelle campagne che insistono sul centro di Fermo (Marche). Si tratta di omicidio e si indaga per capire cosa sia successo

Periferia della Corva, Porto sant’Elpidio (Fermo, Marche). Il ritrovamento del cadavere di un uomo che aveva 30 anni sta fortemente scuotendo, in queste ore, la comunità locale di cui la stessa vittima faceva parte. Sul corpo del giovane sono evidenti i segni di numerose coltellate che aiutano a definire, chiaramente, questa morte come il frutto di un omicidio. È stato un passante che, verso le ore 05:00 di questa mattina, ha notato il corpo abbandonato in una zona che si trova tra le contrade di Ponte Serpe e di Pescolla e ha così allertato le Forze dell’Ordine.

Omicidio a Porto Sant’Elpidio, 30enne trovato cadavere da un passante

Drammatico ritrovamento, nelle prime ore di questa mattina, nelle campagne site in località Porto Sant’Elpidio (Fermo). Un passante ha notato il corpo supino di un giovane 30enne, morto per accoltellamento. La segnalazione ha portato i soccorritori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Fermo a recarsi sul posto: come riporta Il Resto del Carlino, per il giovane non c’era più nulla da fare.

Su questi fatti, legati senza ombra di dubbio a un omicidio, è stata aperta un’indagine.

Omicidio a Porto Sant’Elpidio, ci sono dubbi sulla scena del crimine

I militari incaricati di indagare stanno già compiendo i primi accertamenti del caso e hanno appurato che la macchina della vittima risulta essere stata parcheggiata nei pressi della sua abitazione.

Il giovane potrebbe essere stato trasportato nelle campagne mentre era ferito ma ancora vivo, e qui lasciato a morire, oppure ucciso da un’altra parte. In questo secondo caso, il suo corpo sarebbe stato trasportato in quella zona successivamente.

I contorni di questa vicenda delittuosa sono ancora privi di connotazioni certe e si sta cercando di comprendere cosa sia accaduto.

Maria Mento