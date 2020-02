Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2020: i Gemelli aspettano novità, il Cancro vuole abbandonare una strada

Lunedì 17 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Tante emozioni diverse ti colgono, anche se non sei totalmente sereno. Allo stesso tempo non sei neppure del tutto nervoso: stai cercando un tuo nuovo equilibrio. In amore stai seguendo una strada e ci possono essere delle soddisfazioni. cosa diversa sul lavoro, dove si ì ci sono progetti in ballo e magari aspetti anche delle risposte per ò è tutto lattiginoso e lo sarà ancora per circa un mese. Tensioni ni e situazioni da sbrogliare;

Toro. Le cose che fai per ora sono importanti. C’è una congiunzione di Saturno, Giove e Marte che sono in buono aspetto a Urano. Questo cosa comporta? Significa che puoi strappare una promessa per te importante a una persona del cuore. Marzo sarà ancora più forte e ti porterà ancora più forza. Se una persona non va di pari passo con la tua vita non la mandare via subito: aspetta e rifletti;

Gemelli. Hai bisogno di trovare serenità. Forse stai per siglare un patto che ti porterà grande vantaggio verso la fine di marzo, e aprile sarà un mese ancora più importante. Aspetti novità, dunque. Stai già un po’ meglio rispetto ai periodi passati. La Luna opposta, oggi, ti invita ad aspettare se hai attorno dei seccatori;

Cancro. Questo periodo non è facile da superare, ma avere tante opposizioni planetarie non significa che bisogna subire questi influssi negativi. Accetta, semplicemente, di dover lottare. Tra questi giorni e gli inizi del mese di marzo potresti arrivare a dire basta, proprio tu che di solito sei tollerante e che cerchi le vie di mezzo. Magari ci sono dei Cancretti che non vogliono assumersi la responsabilità di dire basta e allora indurranno gli altri a scaricarli. Giornate un po’ incandescenti;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi ritrovare una stabilità economica. ma questo è possibile? Se hai ascendente in Leone, Sagittario e Ariete sì. Ci sono novità e cambiamenti imposti dal destino che non ti devono spaventare. Anche tu, come il Cancro, potresti arrivare a dire basta. Se una persona non è dalla tua parte e lavori in un gruppo che non ti porta a grandi risultati potresti voler interrompere il rapporto. I rapporti infruttuosi vanno troncati;

Vergine. Grande cielo e un marzo importane in vista. Chi non sente questa forza delle stelle nella sua vita forse vive ancora chiuso nelle sue insicurezze. Voi vi mostrate sicuri di voi stessi ma dentro di voi siete degli insicuri. Quello che non avete avuto a febbraio forse potrebbe arrivare a marzo. Spero che tu possa vincere una sfida. Amore ancora più bello al 5 marzo;

Bilancia. Sei sotto pressione. Devi continuare a dire quello che pensi e non devi dare delle risposte che vadano in senso opposto. Non lasciarti prendere dalle circostanze. Hai una grana legata alle finanze da risolvere (multa imprevista, una spesa maggiore del previsto). Potresti scrivere una lettera a qualcuno che non deve chiederti delle cose che invece ti ha chiesto;

Scorpione. Fase di grande crescita e rinascita. Già da mercoledì il cielo migliora per chi ha avuto problemi psico-fisici da dicembre a questa parte. Puoi parlare di cose che ti interessando ma cerca di farlo entro il 20 febbraio. Novità negli incontri ed è buono il rapporto con il segno del Capricorno;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi vivere in maniera libera. tu spesso rinunci ai rapporti che vivi perché ti opprimono, e per questo molti Sagittario decidono di vivere senza amore perché vedono i sentimenti come un insieme di forzature e limitazioni che non vogliono vivere. Venere è favorevole e sarebbe un errore pensare all’amore come a una serie di obblighi. Spero che tu abbia accanto la persona giusta con cui fare progetti per il futuro;

Capricorno. Hai tanti pianeti nel segno e questo ti aiuta a ricostruire la tua vita. Devi scandire le tappe di questa tua esistenza che sta cambiando. Andrai lontano. Lee stelle ti possono portare un cambiamento, un avvenimento così importante da essere considerato un punto di svolta. All’apparenza ti potrà sembrare faticoso o distruttivo rispetto a quello che hai già vissuto , ma non devi dimenticare che da cosa nasce cosa. I cambiamenti portano novità;

Acquario. Avverti della fatica fisica. L’amore è protetto ma per ora devi vere un occhio di riguardo per lavoro e finanze. Questo cielo ti porterà inevitabilmente a fare delle scelte drastiche tra aprile e giugno. I cambiamenti ti possono portare dei vantaggi;

Pesci. Mi auguro che i Pesci siano innamorati. In questo periodo puoi pensare di portare avanti una relazione importante o addirittura di ripescare un/un’ ex dal tuo passato. Il tuo cuore sarà ancora più impegnato dal 19 febbraio, giorno in cui il Sole entrerà nel tuo segno. Marte, Giove, Saturno e Urano ti sono tutti favorevoli. Anche Nettuno attraversa il tuo cielo. L’amore i chiede di non cacciarti in situazioni ingarbugliate, visto che spesso sei attratto da ambiguità e trasgressioni. Attento a non complicarti la vita in questo periodo buono;

Maria Mento