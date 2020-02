Ragazza cerca di mangiare tre ciambelle. La sfida in un bar finisce in tragedia

Una giovane donna è morta dopo aver preso parte ad una gara di ciambelle al cioccolato.

Alexandra Yudina, di professione paramedica, ha perso la vita durante una serata fuori con gli amici. La donna ha deciso di partecipare ad una gara dove l’obiettivo era quello di riuscire a mangiare tre torte il più rapidamente possibile.

Ad un certo punto la giovane ha cominciato a soffocare, prima di perdere conoscenza davanti alle amiche terrorizzate.

Come riferito dai media locali, ad Alexandra – nota ai suoi amici come Sasha – era stata diagnosticata la leucemia sei mesi fa: per questo, la giovane aveva detto agli amici che avrebbe voluto vivere la vita al massimo, come riportato anche dal Daily Star Online.

Tutti i soccorsi si sono rivelati inutili: la giovane è deceduta

La tragica morte della 23enne è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del bar russo. Nel filmato si vede la giovane con la bocca piena e apparentemente incapace di deglutire.

Il personale del bar e le sue amiche – alcune con qualifiche mediche – si sono affrettate ad aiutarla ma non sono state in grado di rimuovere il blocco che le impediva di respirare.

Sul posto è giunta subito un’ambulanza, ma per Alexandra non c’è stato nulla da fare. Una morte terribile, che ha gettato nella disperazione il papà della giovane.