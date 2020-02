Serena Rutelli e Alessandro Prince non stanno più insieme: le parole dell’ex gieffina – VIDEO

Serena Rutelli e Alessandro Prince si sono lasciati da un po’, ecco cosa ha detto l’ex gieffina sul suo profilo Instagram

Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi si sono lasciati, a farlo sapere è stata l’ex gieffina sul suo profilo Instagram.

Nel giorno di San Valentino la Rutelli ha postato alcune storie su Instagram per annunciare ai suoi fan la rottura con Prince.

L’ex gieffina ha svelato che i due non stanno insieme già da un po’ di tempo, a detta sua la loro relazione non andava più bene. Tra le varie cose la Rutelli ha scritto: “Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più.”

Sara Fonte