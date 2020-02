Sposa un toyboy e lui le prosciuga i risparmi: donna resta bloccata in Repubblica Dominicana

Una donna racconta come un uomo di 12 anni più giovane abbia prosciugato i suoi risparmi lasciandola bloccata in Repubblica Dominicana.

Claire Alcantara, 46 anni, racconta di aver ignorato le richieste delle sue tre figlie di non iniziare la relazione con lo studente Franklin Alcantara, 34 anni.

Come riporta il tabloid inglese Daily Star Online, la donna è stata lasciata “senza cuore e senza un soldo”.

L’uomo si trasferì in casa di Claire a Dudley prima che si trasferissero nella Repubblica Dominicana due anni fa. Insieme hanno ristrutturato la casa di famiglia dell’uomo, che però poi è scomparso. La donna è rimasta sbalordita nello scoprire che era tornato in Inghilterra.

La donna non può pare il volo per rientrare in Inghilterra

Adesso Claire, ex insegnante, è alla disperata ricerca di un modo per tornare nella sua città natale di Dudley, ma dice di non potersi permettere il volo.

La storia era inizia nel 2013 con dei messaggi su Facebook, quando la donna era da poco uscita da un terribile divorzio. Claire racconta che Flanklin “Era di bell’aspetto e aveva il corpo di un dio. Presto stavamo saltando tutti i giorni su Skyping”.

Si sposarono nello stesso anno ad ottobre nonostante le sue figlie le dicessero “non farlo”.

Nel giugno 2014 l’uomo si trasferì a casa sua, dove abitavano anche le sue figlie adulte. Contemporaneamente aprì un “conto congiunto” nella Repubblica Dominicana per finanziare la costruzione di un appartamento sopra alla casa del padre di Franklin.

“Ho speso £ 15.000”, ha spiegato la donna, che nel dicembre 2017 ha venduto la propria residenza nel Regno Unito per trasferirsi nella nuova casa.

L’uomo è andato via poco dopo dicendo che sarebbe stato via 3 mesi per lavoro ma sei mesi dopo, nel dicembre 2018, Claire scoprì che stava vivendo di nuovo in Inghilterra con un’altra donna.

Ora Claire ha trovato un lavoro “poco retribuito” a Santo Domingo e ha un nuovo fidanzato, ma ha un disperato bisogno di tornare a casa.

“Ho speso tutti i miei soldi per Franklin e non posso permettermi il volo. Non avrei mai dovuto sacrificare nulla per lui.” racconta la donna.

L’uomo ha spiegato al Mirror che voleva rimanere in Inghilterra ed è stata la moglie ad insistere per il trasferimento, e che la cifra spesa per la casa era “circa £ 6.000, non £ 15.000.”

Ha aggiunto: “Ho mentito e ho detto che stavo andando a Punta Cana. Se le avessi detto che stavo andando in Inghilterra, Claire avrebbe detto di no perché faceva troppo freddo”.

Franklin ha anche ammesso di aver fatto una capatina con un’altra donna, dicendo: “Sì, avevo una nuova ragazza, ma mi ha scaricato dopo che Claire l’ha contattata.”