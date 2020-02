Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 17 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 17 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 17 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “L’amica geniale-Storia del nuovo cognome”: la foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci, mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono, insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “911”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento sull’attualità “Presa diretta”. Subito dopo, “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. A seguire, la rubrica “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Fast&Furious 5”: dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Là, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono, così, di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda il programma “Eden-Un pianeta da salvare”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il programma “Little Big Italy”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 17 febbraio 2020

Rai 1

21:20 L’amica geniale-Storia del nuovo cognome

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 911

23:30 Povera Patria

Rai 3

21:20 Presa Diretta

23:30 Commissari sulle tracce del male

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Pensa in grande

Canale 5

21:20 Grande Fratello Vip 4

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Fast&Furious 5 (film)

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Eden-Un pianeta da salvare

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi