Uomo transgender e moglie accolgono il primo figlio grazie al seme di un ex fidanzato

Un uomo transgender e la sua compagna di vita sono riusciti ad avere un figlio grazie al supporto di un ex fidanzato di entrambi.

Una storia di amicizia e amore quella tra Jayden, uomo transgender, Keeley e Jeremiah. I tre trentenni di Cedar Rapids, Iowa, si sono conosciuti in periodi diversi della loro vita. Quando Jayden era ancora una donna si è fidanzata per un periodo con Jeremiah e solo successivamente ha conosciuto Keeley, ragazza per la quale a perso la testa. Solo in un secondo momento ha scoperto che questa era stata fidanzata proprio con Jeremiah.

Quello tra Jayden e Keeley è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La prima, quando era ancora una donna, ha preferito diventare solo un’amica, per timore che confessarle i suoi veri sentimenti l’avrebbe allontanata. Con il passare del tempo, però, non è più riuscita a nasconderli ed ha confessato all’amica di essere innamorata di lei: “Sapevo cosa provavo per Keeley sin dal primo giorno, quindi è un sogno diventato realtà quando mi ha detto che provava la stessa cosa”.

Uomo transgender e moglie accolgono il primo figlio

Dopo un po’ di tempo Jayden ha confidato alla fidanzata di essersi sentita sempre un uomo e questa l’ha convinta ad effettuare la cura ormonale che le ha permesso di diventarlo. Una volta completato il processo, la coppia ha pensato a come poter avere un figlio. Il problema era l’impossibilità di procreare e di dover ricorrere all’inseminazione artificiale. In loro soccorso è giunto Jeremiah, ex fidanzato, testimone di nozze e padre naturale del loro bambino.

Questo infatti si è offerto spontaneamente di donare loro il seme per la procedura e Keeley ha avuto la fortuna di rimanere incinta al primo tentativo d’innesto. Nove mesi dopo è nato Keedan, bimbo paffutello ed in perfetta salute. Sul piccolo Jayden ha detto: “Quando Keeden è nato, è stato così travolgente, tutto è diventato reale. È un bambino felice, sano, paffuto, ora, che incontra tutti i suoi traguardi”. Mentre sull’amico che ha permesso loro di diventare una famiglia completa, ha aggiunto: “Jeremiah è una persona importante per noi… Lui per noi significa il mondo. Ci ha regalato la gioia più grande della nostra vita”.