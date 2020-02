Antonella Elia sbotta al Grande Fratello Vip: “Sono qui solo per i soldi” – VIDEO

Antonella Elia durante uno sfogo al Grande Fratello Vip ha ammesso di aver accettato di partecipare al reality solo per i soldi

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip Signorini ha parlato con Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese della loro lite.

La Elia ha continuato a sostenere che il gieffino l’avesse spinta in modo violento ma il conduttore dopo aver visto le immagini ha difeso Patrick dicendo che lo spintone non c’è stato.

La gieffina durante la pubblicità si è lasciata andare ad un duro sfogo, nella casa ha detto che non avrebbe voluto partecipare al reality, lo ha fatto solo per i soldi. Queste le sue parole: “La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado”.

Sara Fonte