Commenti sessuali spinti su Instagram alla nipote 14enne di Antonio Razzi, ma lui risponde per le rime

Un commento volgarissimo verso la giovane nipote 14enne è apparso sulla pagina Instagram dell’ex senatore Razzi

Che il web avesse dato spazio alla parola di tutti, ma proprio di tutti, è assodato. Ma alle volte ci si chiede quale possa essere il limite del cattivo gusto e quando inizi davvero a venire meno il buonsenso. L’ex senatore Antonio Razzi ha postato sulla piattaforma social Instagram una foto con la graziosa nipote 14enne con la quale si è immortalato in un selfie durante un viaggio a Saragozza, una città spagnola.

Il commento ai limiti della legalità

Fra i commenti di augurio a Razzi per la sua vacanza compare un commento volgarissimo nel quale un uomo chiede al politico abruzzese di poter aver rapporti sessuali con la nipote, ad oggi 14enne. Una considerazione verso la giovane mossa con toni a dir poco disgustosi.

L’ex senatore Razzi ha risposto per le rime

Antonio Razzi è un uomo d’altri tempi, cresciuto in un contesto come quello abruzzese dove la famiglia è sicuramente fondamentale. L’ex senatore ha risposto per le rime al triviale commento, difendendo la giovane nipote minorenne con commenti apprezzati dagli utenti che hanno visitato la pagina del politico.

A dire che la mamma dei cretini è sempre incinta non si sbaglia quasi mai, in questo caso non ci si sbaglia di certo.

