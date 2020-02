Coronavirus, la Cina distrugge le banconote provenienti dalle zone più infette: bruciati 600 milioni

Secondo quanto riferito, la banca centrale di Pechino ha implementato una nuova strategia per distruggere il denaro proveniente da aree completamente infette dal coronavirus.

La Cina ha iniziato a distruggere centinaia di milioni di dollari in contanti nel tentativo disperato di fermare la marcia del coronavirus .

Il paese ha anche adottato misure per pulire a fondo e disinfettare i contanti provenienti da altre aree nel tentativo di eliminare il virus.

Si teme che il coronavirus viaggi sopra le banconote e poi si trasferisca sull’uomo, poiché la Cina rimane l’epicentro dell’epidemia globale.

Funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità avevano precedentemente avvertito che il virus può durare diverse ore in superficie. Funzionari del governo cinese hanno ordinato alle loro banche di riciclare i contanti.

Le banconote saranno disinfettate con luce ultravioletta e alte temperature, oltre che subire una conservazione di due settimane.

La liquidità proveniente dalle aree a rischio più elevato sarà quindi “trattata in modo speciale” e rispedita alla banca centrale.

Altre banconote ad alto rischio verranno bruciate, come riferisce il quotidiano statale Global Times.

Funzionari del governo hanno dichiarato che rilasceranno quattro miliardi di yuan in contanti aggiuntivi non infetti per aiutare a soddisfare la domanda.

Ciò significherebbe che circa $ 600 milioni sono stati distrutti o messi fuori circolazione a causa del timore dell’infezione dal coronavirus.

I direttori di banca hanno inoltre sospeso l’uso di denaro fisico nelle province ad alto rischio.

La situazione del contagio in Cina

l bilancio delle vittime nella Cina continentale è arrivato a 1.868, secondo i dati annunciati martedì.

Mentre il numero di persone infette a livello globale è pari a 72.436 persone, come riportato dalla National Health Commission del paese.

Alcuni meteorologi suggeriscono che 62 miliardi di dollari di crescita potrebbero essere spazzati via dall’economia cinese, causando il fallimento delle imprese e un crollo dell’economia nazionale.



Il Consiglio di sorveglianza sui rapporti finanziari (FRC) del Regno Unito afferma che le società hanno il dovere di fornire agli investitori informazioni “aggiornate e significative” sul potenziale impatto della malattia.

Ha anche confermato di essere in trattative con le società contabili sul potenziale effetto che il coronavirus – noto anche come Covid-19 – potrebbe avere sulla loro capacità di firmare i conti, date le restrizioni di viaggio in Cina.

Le società britanniche con filiali cinesi possono solo rivedere i file di audit all’interno del paese, poiché le leggi cinesi sulla protezione dei dati impediscono che ciò avvenga in remoto.

Il promemoria della FRC sugli obblighi delle aziende a rivelare i rischi arriva dopo che il gigante della tecnologia Apple ha avvertito dei risultati del secondo trimestre perché l’epidemia di coronavirus in Cina ha colpito la produzione di iPhone.

Il colosso bancario HSBC ha anche messo in guardia dall’annuncio delle cifre del 2019 secondo cui il coronavirus aveva causato “significative perturbazioni” per le sue attività, in particolare nella Cina continentale e a Hong Kong, e che potrebbe coinvoltere i prestiti e le transazioni nella regione.

I capi di FRC hanno affermato che le società devono “attentamente” considerare quali informazioni potrebbero essere necessarie per la contabilità di fine anno, sia per coloro che negoziano in Cina sia per quelli che potrebbero essere interessati indirettamente.L’autorità di regolamentazione ha affermato che le imprese potrebbero essere colpite direttamente se, ad esempio, hanno operazioni estese o basi di produzione in Cina, che potrebbero subire carenze di personale e ritardi nella produzione.