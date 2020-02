Daniele d’Urso, sorella di Barbara, attacca il fidanzato di Antonella Elia – VIDEO

Pietro Delle Piane si scaglia contro Barbara d’Urso e coinvolge la sorella, Daniela D’Urso attacca il fidanzato di Antonella Elia su Twitter

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, è stato ospite di Barbara d’Urso nel corso ell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso.

In puntata l’uomo si è scagliato duramente contro la conduttrice, ha poi coinvolto anche la sorella raccontando un episodio del passato. A detta sua Daniela d’Urso lo chiamava ogni volta che Barbara non c’era perchè stava girando dei film, lo invitava a casa della conduttrice per fare festa.

La sorella di Barbara d’Urso ci ha tenuto però a smentire le parole di Pietro. Ieri su Twitter ha pubblicato un post per far sapere a Delle Piane che “la diffamazione è un reato.” Nella didascalia del post ha scritto: “E non è una battuta. Noi unite più che mai. Il resto è fuffa.”

Sara Fonte