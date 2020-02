Di Maio “pizzicato” in un parco mentre si scambia effusioni con Virginia Saba: il gossip di San Valentino

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato paparazzato nel giorno di San Valentino, intento a scambiarsi effusioni con la compagna Virginia Saba.

Come testimoniato dal settimanale ‘Chi’, nel giorno di San Valentino Luigi Di Maio è stato fotografato in un parco della capitale, mentre si scambiava baci e carezze con la sua compagna sarda, Virginia Saba. Un Di Maio apparso rilassato nonostante un periodo non proprio felice per quanto riguarda il suo consenso politico.

In verità, in alcune foto Di Maio appare anche pensieroso e scuro in volto. A testimonianza che i pensieri politici non lo lasciano stare nemmeno sotto il sole su una panchina nel giorno di San Valentino.

San Valentino di fuoco per Di Maio: fotografato in un parco con la compagna Virginia Saba

Pochi giorni fa la sua compagna e giornalista Virginia Saba aveva scritto un bel post sui social nel quale traspariva tutta la stima verso l’attuale Ministro degli Esteri. La Saba sottolineava: “Ho una profonda stima verso di lui, è sicuramente l’uomo migliore che potessi incontrare”.

Nonostante il calo di consensi suo e del Movimento 5 Stelle, Di Maio può consolarsi in amore. Il rapporto fra lui e Virginia Saba sembra sempre più affiatato e coinvolgente!