Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu: “Il mio futuro è con Pago”

Eliminata dalla Casa del “Grande Fratello Vip 4”, Serena Enardu parla della storia d’amore e l’intesa ritrovata con Pago.

Durante la puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip 4”, Serena Enardu ha dovuto lasciare la Casa, avendo perso al televoto contro Fabio Testi. Giunta in studio, subito dopo l’eliminazione, l’ex tronista sarda ha parlato dell’intesa ritrovata con Pago all’interno del programma, in seguito alla separazione avvenuta dopo “Temptation Island Vip”. Serena ha esordito dicendo che si aspettava l’eliminazione:

“Me lo immaginavo perché non sono entrata io ma la mia storia con Pago. Se fossi entrato Serena e basta, credo che mi abbia un po’ penalizzato questo”.

Serena Enardu: “Sono entrata nella Casa per Pago”

Serena, che solo una settimana fa era stata protagonista di un brutto litigio con Pago per un like messo su Instagram ad Alessandro Graziani, suo tentatore a “Temptation Island” (ve ne abbiamo parlato qui), ha specificato di avere deciso di partecipare al reality show per ricostruire il rapporto con il cantante:

“Io ho vinto, sono entrata principalmente per lui. L’ho visto inizialmente tranquillo, poi malinconico… Sono entrata perché volevo non avesse questo dubbio, questo peso. So che oggi sarà se stesso e sereno. Il nostro futuro sarà assolutamente insieme. Voglio aspettare lui e iniziare con lui una nuova vita. Stavamo insieme a metà prima”.

Maria Rita Gagliardi