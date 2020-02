L’Isola dei Famosi slitta a causa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione – VIDEO

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe non andare in onda ad aprile a causa del prolungamento della quarta edizione del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ieri al Grande Fratello Vip ha svelato che la quarta edizione del reality si prolungherà fino ad aprile.

In molti si chiedono se questo cambiamento potrebbe far saltare la nuova edizione de L’Isola dei famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi.

Sembra proprio che la nuova edizione de L’Isola dei famosi non andrà in onda ad aprile. La data della messa in onda potrebbe infatti slittare a data non ancora certa, a far trapelare l’indiscrezioni ci ha pensato il portale Che Tv Fa.

La novità non è stata ancora confermata, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più sulla messa in onda della nuova edizione dell’Isola.

Sara Fonte