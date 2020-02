Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2020: il Leone deve pensare al denaro, i Vergine sono forti

Martedì 18 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Periodo di attese, piccoli dubbi e tensioni. Non è il momento giusto per portare avanti dei progetti: lo sarà ad aprile, quando Saturno attenuerà la sua influenza. Adesso vuoi portare avanti delle sfide difficili da affrontare. Novità in amore. I sentimenti ti possono salvare dalle tensioni che vivi;

Toro. È arrivato il momento di risparmiare del denaro. Arrivano degli eventi in vista della primavera. Se c’è ha cercato di portarti via qualcosa o se hai subito delle mancanze ora puoi mettere le cose a posto. Qualcosa di buono nell’aria. Martedì e giovedì giornate importanti per i sentimenti;

Gemelli. Vi sentite sotto pressione. Non c’è l’aspetto difficile delle stelle che c’era nel 2019, ma è anche vero che bisogna mettere in ordine quello che il 2019 ha scombinato. Uscite da una fase complessa. Avete tutte le carte in regola per superare i problemi, aiutate da una buona dose di energia. Non siete del tutto sereni;

Cancro. Per i prossimi tre giorni – da martedì a giovedì- sono previste discussioni. Magari non per colpa tua, ma per questioni esterne, arriveranno molti problemi da superare. Ci sono molti pianeti opposti. Ricordo sempre che questo non vuol dire che le cose non funzionino, ma che semplicemente ci sono situazioni e persone da gestire con molta attenzione. Quando ci sono ostacoli nella vita bisogna agire sempre con molta cautela. Chi ha il coraggio di affrontare un piccolo momento di stop poi riesce più facilmente ad avere successo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi pensare al denaro, non perché tu sia venale ma perché se un contratto è sul finire o hai dei progetti familiari da portare avanti devi stare un po’ più attento. Non devi metterti sulla difensiva. Sei uno dei più forti nell’affrontare le sfide, anche se di recente ragioni al contrario. Cosa significa? Che ti stai tirando indietro o che non ti va di discutere. Magari stai accumulando energia per tempi migliori. Il martedì, comunque, è buono per recuperare ottimismo in amore;

Vergine. Giove, Saturno e Luna sono favorevoli assieme a Urano. Fino a giovedì avrai tre giorni favorevoli. Purtroppo però non basta per dirsi sereni , perché la vita porta sempre delle ostilità e litigi. La cosa bella è che in questo momento riesci a essere più forte e senti solidarietà attorno a te. Ti invito ad amare perché a marzo, con Venere favorevole, nasceranno delle belle situazioni;

Bilancia. Non vorresti mai tornare sui tuoi passi, è una cosa che non sopporti. In questi giorni , invece, i ripensamenti sono tanti e grandi, specialmente i nati del segno che si preparano a fare un grande passi in primavera. Sono tre giorni, questi, che mettono alla prova la tua pazienza e i tuoi orizzonti. Alterni momenti positivi a momenti negativi. Usa prudenza;

Scorpione. Devi ancora recuperare i problemi che hai avuto dalla fine dell’anno fino a ora. Se devi risolvere un problema cerca di usare bene le giornate fino a mercoledì. Quando parlo dello Scorpione parlo di una persona parecchio impaziente, capace di riversare l’aggressività anche su se stesso. Cerca di reagire perché se ci riuscissi vedresti che le cose attorno a te sarebbero diverse e i problemi facilmente superabili;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giornate interessanti. Entro giovedì chi ha un’attività o deve riscuotere del denaro può muoversi. Venerdì, invece, si inizia a parlare d’amore. Tu non hai paura di fallire: tu tenti e non pensi mai che le cose andranno male, e anche se vanno male ricominci. Più si va avanti e più il tuo ottimismo potrà portarti cose straordinarie;

Capricorno. Tra martedì e giovedì potrebbe arrivare una comunicazione di lavoro importante. Chi ha un’attività in proprio può fare qualcosa di più. Ci sono delle difficoltà insormontabili, ma possiamo lo stesso aspettarci che accada qualcosa di speciale grazie a Saturno e Giove nel segno. Se hai avuto problemi in amore ora si volta pagina;

Acquario. Devi fare delle scelte importanti ma lontano dall’emotività. Quello che stai facendo ora sei stato tu, in prima persona, a desiderarlo. Difficile importi le cose, ma ogni tanto ti stanchi e vorresti vivere delle novità. Questo martedì può darti una piccola risposta;

Pesci. Tra martedì e giovedì stelle interessanti nei rapporti con gli altri, e poi da domani arriverà il Sole nel tuo segno. Hai bisogno di maggiore sicurezza. La grande passione è dietro l’angolo. Superare un ostacolo per te è importante come innamorarsi. Ti proponi, dunque, di fare cose più grandi di te, ma da queste lotte nascono cose eccezionali. Arriverà una bella vittoria personale;

