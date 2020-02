Sondaggi politici: crollo del Movimento 5 Stelle, continua l’ascesa di FdI

I sondaggi politici di questa settimana confermano le tendenze di quella precedenza che vedono la Lega in flessione, l’M5S in crisi e FdI in ascesa.

Le tensioni al governo stanno avendo un effetto negativo sulle preferenze accordate dagli italiani al Movimento 5 Stelle. L’anima principale del governo Conte è in calo sin dalla conclusione delle elezioni nazionali del 2018, ma per un periodo piuttosto lungo si era attestato intorno al 20%. Ultimamente invece la situazione si è complicata ulteriormente: secondo i rilevamenti dell’SWG 7 giorni fa i pentastellati sono scesi dal 14% al 13,9%, mentre in questi giorni il calo è stato più netto ed oggi si attestano al 13%.

Leggi anche ->Sondaggi politici, la Lega scende e lascia il 30%. Cresce ancora Fratelli d’Italia

Stabile invece il Partito Democratico che la scorsa settimana ha fatto registrare un aumento deciso dal 19,7% al 20,7%. Questa settimana la situazione non è cambiata di molti visto che per SWG, il PD ha perso solo lo 0,1% rispetto ad una settimana fa. Completando l’assetto della maggioranza bisogna segnalare lo status quo raggiunto da Italia Viva di Matteo Renzi, il quale è rimasto al 4,2% rispetto al precedente rilevamento.

Leggi anche ->Governo, continua lo scontro nella maggioranza. Renzi: “Se cade Conte non si va ad elezioni”

Sondaggi politici: Lega stabile, in ascesa Fratelli d’Italia

Già il 12 febbraio vi avevamo parlato del calo deciso della Lega. Il partito guidato da Salvini ha subito una dura sconfitta in Emilia Romagna e sembra che l’ascendente avuto per quasi due anni sugli italiani stia perdendo di efficacia. Secondo Ixé il partito padano era sceso addirittura sotto la soglia del 30%, mentre per SWG la flessione c’era stata, ma i leghisti avrebbero mantenuto comunque un tranquillizzante 32,2%. Percentuale che questa settimana è stata ritoccata in alto dello 0,2%.

A fare faville è Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha superato da tempo in preferenze Forza Italia e da qualche settimana si era attestato sul 10%. Stando sempre al sondaggio condotto da SWG, questa settimana la Meloni ed i suoi avrebbero toccato il massimo storico arrivando addirittura all’11,3%. Un trend che se dovesse continuare porterebbe FdI ad essere il terzo partito d’Italia dopo Lega e PD.