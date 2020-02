Nuova squalifica per bestemmia al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto Fabio Testi – VIDEO

Fabio Testi si è lasciato sfuggire una bestemmia al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto il gieffino mentre parlava con Pago e Antonella

Nella notte al Grande Fratello Vip uno dei concorrenti si è lasciato sfuggire una ‘bestemmia‘, si tratta di Fabio Testi.

Mentre chiacchierava con Pago e Antonella Elia, il gieffino ha detto: ‘rca madò’. Una bestemmia detta a metà, per molti non si tratta infatti di una vera e propria bestemmia ed è per questo che credono che il gieffino non meriti l’espulsione dal Grande Fratello Vip.

Cosa deciderà di fare la produzione del reality? Prenderà dei provvedimenti nei confronti di Testi in seguito alla sua esclamazione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte