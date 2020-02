Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 18 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 18 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 18 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Purchè finisca bene-Al posto suo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, il film “Bleed-Più forte del destino”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “American beauty”.

Su Canale 5 va in onda il grande calcio con la partita, valida per la Champions League, Atletico Madrid Vs Liverpool. A seguire, la rubrica dedicata alla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, seguita dal film “American Pie – Ancora insieme”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “The amazing Spiderman”: Peter Parker, un liceale emarginato orfano dei genitori, è cresciuto con gli zii Ben e Mary. Mentre vive il primo amore per la compagna di scuola Gwen, scopre una valigetta del padre che solleva in lui molti dubbi sulla morte dei genitori. La ricerca della verità lo conduce fino al laboratorio del dottor Connors, ex socio del padre.

Stasera in TV. la programmazione di martedì 18 febbraio 2020

Rai 1

21:20 Purchè finisca bene-Al posto suo

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente

23:30 Bleed-Più forte del destino (film)

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 American beauty (film)

Canale 5

21:00 Atletico Madrid Vs Liverpool (calcio)

23:30 X Style

Italia 1

21:20 La Pupa e il Secchione è viceversa

23:30 American Pie – Ancora insieme (film)

La 7

21:20 DiMartedì

00:30 Tg La7

