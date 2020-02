Amici 19, svelati due giudici? Albano e Romini ospiti fissi del Serale – VIDEO

Albano Carrisi e Romina Power saranno ospiti fissi al Serale di Amici 19, i due ricopriranno anche il ruolo di giudici?

Manca pochissimo alla messa in onda del Serale di Amici 19, nessuna anticipazione è ancora trapelata sui coach e i giudici della nuova edizione del talent show.

Nelle ultime ore però il conduttore Vito Diomede ha postato su Facebook un video in cui si mostra insieme ad Albano Carrisi. Il noto cantante ha svelato: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”.

Albano non ha detto chiaramente che si tratta di Amici, anche se si tratta proprio della data di inizio del talent. A togliere ogni dubbio ci ha pensato il conduttore, queste le sue parole: “Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”.

Albano e Romini saranno solo ospiti fissi del Serale di Amici 19 o ricopriranno anche il ruolo di giudici? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte